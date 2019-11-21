الجيش اليمني: مقتل 8 من الحوثيين وإصابة 11 في كمين شرق تعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة 19 عنصرا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في كمين بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر اللواء 22 ميكا، في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن "القوات استدرجت مجاميع من الحوثيين إلى كمين نصبته في جبهة العريش شرق مدينة تعز".



وأكد "مقتل 8 من الحوثيين وإصابة 11 آخرين، علاوة على خسائر فادحة في المعدات، خلال الكمين".

وأشار إلى: "إعطاب مدرعة للحوثيين وإجبار عناصرهم على التراجع من مواقع استحدثتها الجماعة في المصانع ومدرسة الرفاعي والمنفر وعبدان شرق تعز".

في السياق ذاته: "أحبطت القوات محاولة تقدم للحوثيين إلى مدرسة الصديق في عبدان، بعد وصول تعزيزات لهم مكونة من مدرعة وآلية وسيارة محملتين بالأفراد، وآلية على متنها رشاش عيار 23 ملم"، حسب البيان.

ووفقاً للواء، "يعمل الحوثيون منذ أسابيع على تكثيف تحشيداتهم إلى جبهات تعز وتكرار هجماتهم بين فترة واخرى على مواقع الجيش الوطني، وسط قصف على الأحياء السكنية بمدينة تعز".