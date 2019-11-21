الملك سلمان يتحدث عن آماله من أجل اليمن ويكشف ما تعرضت له السعودية خلال الحرب

أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن أمله في أن يفتح "اتفاق الرياض" الطريق أمام محادثات أوسع في اليمن، تحقق السلام عبر الحل السياسي.

وأشار الملك سلمان إلى تحقيق المملكة انتصارات كبيرة على الأصعدة كافة، قائلا: "يحق لنا أن نفخر اليوم بنجاح بلادنا في القضاء على مظاهر التطرف بعد أن تمت مواجهة وحصار الفكر المتطرف بكل الوسائل والأدوات ليعود الاعتدال والوسطية سمة تميز المجتمع السعودي".

وأضاف الملك سلمان في خطابه السنوي أمام مجلس الشورى السعودي، أن المملكة تسعى إلى حل سياسي في اليمن.

#انفوجرافيك_واس .. الخطاب الملكي السنوي لـ #خادم_الحرمين_الشريفين خلال افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى. #واس pic.twitter.com/gLiJrunDmG — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 20, 2019

وشدد العاهل السعودي على أن المملكة تواصل جهودها في نصرة الشعب اليمني، كما تواصل دعمها لجهود المبعوث الأممي للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وتابع: "تعرضت المملكة لـ 286 صاروخا باليستيا و289 طائرة مسيرة، ولم يؤثر ذلك على مسيرة المملكة التنموية ولا حياة المواطنين والمقيمين فيها بفضل من الله ثم بفضل بمنسوبي قطاعاتنا العسكرية والأمنية".

وأكد العاهل السعودي أن المملكة تسير في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بجميع محاورها التي ترتكز على النمو الاقتصادي واستدامته في كافة المجالات.

وأوضح الملك سلمان أن السياسة النفطية للمملكة تستهدف استقرار أسواق النفط العالمية، وتخدم المنتجين والمستهلكين على السواء، وأنها تهدف إلى تحقيق أمن وموثوقية إمدادات النفط.

وأشار الملك سلمان إلى أن السعودية عازمة على تحقيق أهدافها بتنويع قاعدة الاقتصاد لبناء مكتسبات وطنية جديدة سيكون المواطن فيها الهدف والرافد.