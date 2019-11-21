سوزان مبارك في العناية المركزة... وعلاء يعلق

أعلن علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أن والدته سوزان مبارك (78 عاما) ترقد بالعناية المركزة في أحد المستشفيات.

وجاء إعلان الابن الأكبر للرئيس المصري السابق، في رده على أحد المتابعين الذي سأل على تويتر عن صحة سوزان مبارك، فرد علاء: "والله لسه في العناية، ولكن خير إن شاء الله، وشكرا لسؤالك".

و الله لسا فى العناية ولكن خير ان شاء الله 🙏. شكراً لسؤالك — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 20, 2019

​وفي بداية الشهر الجاري، نشر شخص يدعى حسن الغندور، وهو أحد مؤسسي رابطة "أبناء مبارك"، على حساب له على فيسبوك صورة لسوزان مبارك، وعلق عليها: "الهانم أم المصريين ألف سلامة عليكى يا أمى".

وفي أغسطس/آب الماضي، نشر علاء مبارك صورة تجمع والديه، بعد إجراء عملية لوالدته سوزان مبارك.

شكراً لكل الذين اهتموا بالسؤال والاطمئنان على صحة والدتى ، ربنا يحفظهم 🙏 pic.twitter.com/74MSlHCFwv — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 23, 2019

​وعلق علاء على الصورة، "شكراً لكل الذين اهتموا بالسؤال والاطمئنان على صحة والدتى ربنا يحفظهم".