سوزان مبارك في العناية المركزة... وعلاء يعلق

وجاء إعلان الابن الأكبر للرئيس المصري السابق، في رده على أحد المتابعين الذي سأل على تويتر عن صحة سوزان مبارك، فرد علاء: "والله لسه في العناية، ولكن خير إن شاء الله، وشكرا لسؤالك".
و الله لسا فى العناية ولكن خير ان شاء الله 🙏. شكراً لسؤالك— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 20, 2019
وفي بداية الشهر الجاري، نشر شخص يدعى حسن الغندور، وهو أحد مؤسسي رابطة "أبناء مبارك"، على حساب له على فيسبوك صورة لسوزان مبارك، وعلق عليها: "الهانم أم المصريين ألف سلامة عليكى يا أمى".
وفي أغسطس/آب الماضي، نشر علاء مبارك صورة تجمع والديه، بعد إجراء عملية لوالدته سوزان مبارك.
شكراً لكل الذين اهتموا بالسؤال والاطمئنان على صحة والدتى ، ربنا يحفظهم 🙏 pic.twitter.com/74MSlHCFwv— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 23, 2019
وعلق علاء على الصورة، "شكراً لكل الذين اهتموا بالسؤال والاطمئنان على صحة والدتى ربنا يحفظهم".
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