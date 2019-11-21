قتيلان و38 مصابا في احتجاجات وسط بغداد

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر في الشرطة العراقية ومسعفون، بمقتل شخصين وإصابة 38 آخرين في احتجاجات، بعدما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، اليوم الخميس، وسط العاصمة بغداد.