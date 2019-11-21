عقب 77 يوما... السيسي يلغي قرارا اتخذه

نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها، اليوم الخميس، قرارا جديدا أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

ونص القرار على إلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين عبير محمد إسماعيل علم الدين، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى جمهورية بنين.

ونص القرار الجديد على تعيين أمل محمد عبد الحميد، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنين.

كانت الجريدة الرسمية نشرت، في عددها الصادر بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول الماضي، القرار الجمهوري رقم 441 لسنة 2019، بتعيين بعض السفراء في ديوان وزارة الخارجية.​

وشمل القرار حينذاك تعيين عبير محمد إسماعيل علم الدين، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضًا بلقب سفير لدى جمهورية بنين.