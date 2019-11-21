إسرائيل تعتقل محافظ القدس... فيديو

اعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، محافظ القدس عدنان غيث، من منزله في بلدة سوان في المدينة.

رام الله - سبوتنيك. وأكد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت منزل غيث، وشرعت بحملة تفتيش قبل أن تعتقله وتقتاده إلى مركز التحقيق.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعتقل فيها القوات الإسرائيلية عدنان غيث، حيث جرى اعتقاله مرات عدة وفرضت عليه الإقامة الجبرية، ومُنع من الخروج من مدينة القدس ومنع من التواصل مع السلطة الفلسطينية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم اعتقال غيث، للمرة الرابعة على التوالي خلال عام، ووجهت له تهما تتعلق بالتحريض وأبعدته عن المسجد الأقصى ومدينة القدس أياما كإجراء عقابي.

وفي وقت سابق، منعت إسرائيل محافظ القدس، من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، تم تجديدها لـ 6 أشهر أخرى، وتم منعه من التواصل مع مجموعة من الأشخاص، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.