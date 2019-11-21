مصر... قرارات مهمة لتسهيل الإفراج الجمركي

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصر، إن الحكومة بدأت في تطبيق قرارات مهمة، سعياً لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ.

وأضاف رئيس الوزراء خلال اجتماع المجلس، اليوم الخميس، بأن الحكومة مستمرة في اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التي تسعى من خلالها إلى توفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأعلن مدبولي أنه تم "البدء في تنفيذ القائمة البيضاء"، وهي القائمة التي تضم عددا من الشركات الملتزمة، وذلك للاستفادة من مزايا الإفراج بنظام "المسار الأخضر" بالموانئ والمنافذ الجمركية، والذي نستهدف من تطبيقه تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وشدد رئيس الوزراء على أهمية العمل على تفعيل المقترح الخاص بعدم الاعتداد بالفحص الفردي من جانب أي جهة من الجهات المعنية بالفحص، على أن يكون الفحص المعتمد هو ما يتم من خلال اللجنة المشتركة للحاويات، والتي تتولى تحديد موعد محدد لفتح الحاوية مرة واحدة للفحص بعد التنسيق مع جميع الجهات المعنية.