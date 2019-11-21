فرنسا تستقبل 27 عائلة إيزيدية ممن وقعوا ضحايا لتنظيم "داعش"

تستقبل فرنسا، اليوم الخميس 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، 27 سيدة إيزيدية مع أولادهن، كنّ قد وقعن ضحية تنظيم "داعش".

وحطّت الطائرة القادمة من أربيل في مطار باريس-شارل دو غول، بعد ظهر اليوم الخميس، وتولّت المنظمة الدولية للهجرة تنظيم هذه الرحلة وموّلتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية عبر التويتر تغريدة جاء فيها: "استقبلت فرنسا 27 سيدة إيزيدية مع أولادهن، كنَّ قد وقعن ضحية تنظيم داعش. ونظّمت المنظمة الدولية للهجرة @ONUmigration هذه الرحلة وتولّت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية @francediplo_AR تنسيقها."

استقبلت فرنسا 27 سيدة إيزيدية مع أولادهن، كنَّ قد وقعن ضحية تنظيم "داعش". ونظّمت المنظمة الدولية للهجرة @ONUmigration هذه الرحلة وتولّت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية @francediplo_AR تنسيقها.



بيان مشترك مع وزارة الداخلية : https://t.co/NA7fsBhg4D



الصورة : J.Litvine / MEAE pic.twitter.com/vxcGarfPfE — الخارجية الفرنسية 🇫🇷 (@francediplo_AR) November 21, 2019

ويأتي استقبال هذه الدفعة الجديدة المؤلفة من 27 عائلة، بعد العمليات السابقة التي نظّمتهما وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالتعاون مع دوائر وزارة الداخلية، والتي أتاحت استقبال 16 عائلة، في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، و28 عائلة في 22 أيار/مايو 2019، و31 عائلة في 8 آب/أغسطس 2019.

​وبحسب البيان الصادر الخارجية، ستنظم فرنسا أنشطة مخصصة لهذه العائلات العراقية، تهدف إلى إعادة توفير الظروف المعيشية المؤاتية في العراق والمشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة من قبضة تنظيم "داعش".