إعلان نفير قومي في السودان

وعقدت المنظمة اجتماعا، مساء أمس، لإعلاء قيمة الوقت تحت شعار "الوقت هو الحياة"، حضره صديق تاور عضو المجلس السيادي الانتقالي ووالي ولاية الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقال تاور إن المنظمة استطاعت أن تنجح في جمع عدد كبير من العلماء والمثقفين وهذا يدل على قيمة وأهمية الوقت في حياة الإنسان عندهم.

وأضاف تاور: "هناك بعض السودانيين لا يحترمون الوقت حتى أصبحت هذه سمة يوصف بها السودانيون في كل مكان"، غير أنه عزا ذلك للظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في العهود السابقة.

ودعا تاور كل مؤسسات الدولة الثقافية والإعلامية والاجتماعية بالمشاركة بالبرامج لإحياء وتفعيل شعيرة قيمة الوقت ووعد المنظمة بتوفير وسيلة الحركة لتقوم بمهامها.

ومن جانبه دعا الفريق ركن أحمد عابدون، والي الخرطوم، كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بتذكير منسوبيهم بأهمية الوقت لأنه يمثل الحد الفاصل بين الأمم المتحضرة والمتخلفة.

وأشاد عابدون بالمنظمة والفكرة التي تتبناها، لافتا إلى أنه انطلاقًا من هذه الأهداف ستقدم الولاية دعما سخيا للمنظمة بتوفير مقر لها في موقع مميز.