ترامب يوجه رسالة إلى الرئيس اللبناني: مستعدون للعمل مع حكومة جديدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده مستعدة للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات مواطنيها، بحسب ما جاء في برقية وجهها إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.

بيروت - سبوتنيك. وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان، اليوم الخميس، أن عون "تلقى برقية تهنئة لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، من نظيره الأمريكي دونالد ترامب".

وجاء في البرقية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، وكالة الأنباء اللبنانية: "يشاطرني الشعب الأمريكي بتوجيه أفضل التمنيات لكم بمناسبة عيد الاستقلال"، مؤكدا أن "علاقات الصداقة التي تربط الشعبين اللبناني والأمريكي هي علاقات قوية".

وأوضح أن "الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للعمل مع حكومة لبنانية جديدة، تستجيب لحاجات اللبنانيين ببناء بلد مستقر مزدهر مستقل وآمن".