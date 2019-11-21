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15:16 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    الشرطة الإسرائيلية في القدس

    أول تعليق من الحكومة الفلسطينية على اعتقال إسرائيل لمحافظ القدس

    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    العالم العربي
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    استنكرت الحكومة الفلسطينية اعتقال أجهزة الأمن الإسرائيلية لمحافظ القدس، عدنان غيث، بعد مداهمة منزله في بلدة سوان، جنوب المسجد الأقصى في مدينة القدس.

    وقال إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن "ما يقوم به الاحتلال هجمة إسرائيلية واسعة تستهدف المس بالمدينة المقدسة، وفرض سيادة إسرائيلية مزورة على مدينة القدس".

    وأكد ملحم أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال الرموز السيادية في مدينة القدس، محافظ ومن قبله وزير ومفتي وغيرها من الشخصيات الاعتبارية الدينية والسياسية والمجتمعية، في محاولة لاستعراض القوة".

    وعن موقف الحكومة، قال إن "الحكومة تواصل اتصالاتها مع جميع القنصليات والممثليات الدولية، وترفع شكوى للجهات الحقوقية لوقف هذه الهجمة المستمرة بإغلاق يوم أمس محطة تليفزيون فلسطين في القدس، والعديد من المكاتب التربوية، والمؤسسات المجتمعية".

    وأشار إلى أن "المحاولات الإسرائيلية المستمرة لفرض السيادة على القدس، لن تغير من الواقع شيئًا، في المدينة المقدسة، التي يتواجد فيها سكانها ويحرسونها بكل ما أوتوا من قوة وعزم".

    الشرطة الإسرائيلية في القدس
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    إسرائيل تعتقل محافظ القدس... فيديو

    ومضى قائلًا: "الحضور الفلسطيني قائم ودائم في مدينة القدس، ولن تغير إجراءات ترامب ولا إسرائيل من هذه الحقائق الفلسطينية الثابتة أي شيء".

    وبشأن علاقة الاعتقالات بالاعترافات الأمريكية بالاستيطان، قال: "بالتأكيد هذه التحركات الإسرائيلية تأتي في ظل السياسة الأمريكية التي شرعت المستوطنات لفرض سيادة مزورة، تتعارض مع القوانين الدولية، قرار بومبيو وزير الخارجية الأمريكي فتح الشهية الإسرائيلية لاتخاذ المزيد من الإجراءات غير القانونية في القدس".

    واعتقلت قوات إسرائيلية اليوم محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

    وكان غيث الذي اعتقلته السلطات الإسرائيلية 13 مرة منذ توليه منصبه، قد دعا أمس المجتمع الدولي إلى التصدي للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عمومًا والقدس خصوصًا.

    وقال غيث، بعد قيام إسرائيل بإغلاق مؤسسات تعليمية وصحية وإعلامية فلسطينية واستدعاء العاملين فيها للتحقيق، إن "سياسات الحكومة الإسرائيلية المتبعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني بشتى أشكالها من شأنها أن تقضي على ما تبقى من فرص تحقيق السلام".

    وأكد شاهد عيان لـ "سبوتنيك" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت منزل غيث، وشرعت بحملة تفتيش قبل أن تعتقله وتقتاده إلى مركز التحقيق.

    وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم اعتقال غيث، للمرة الرابعة على التوالي خلال عام، ووجهت له تهما تتعلق بالتحريض وأبعدته عن المسجد الأقصى ومدينة القدس أياما كإجراء عقابي.

    وفي وقت سابق، منعت إسرائيل محافظ القدس، من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، تم تجديدها لـ 6 أشهر أخرى، وتم منعه من التواصل مع مجموعة من الأشخاص، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

    وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها اعتقال غيث هذا العام، والمرة الـ 13 منذ توليه منصبه.

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