خبر سار لكل العراقيين

أعلنت وزارة الاتصالات في العراق، اليوم الخميس، عن استحصالها على الموافقات الرسمية لرفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد نهائيا .

بغداد - سبوتنيك. قالت الوزارة في بيان: "تم استحصال الموافقات الرسمية الخاصة برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي".

وكانت السلطات العراقية قررت منذ انطلاق الاحتجاجات في البلاد، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حجب أغلب مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعادت خدمة الإنترنت في وقت سابق ، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إن "السلطات مرغمة أحياناً لتقييد الإنترنت عندما ترى أنه يستخدم للترويج للعنف والكراهية، مشيراً في بيان إلى أن "هذه الإجراءات المقيدة ستبقى محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل اكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.