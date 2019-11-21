مسؤول فلسطيني: الجامعة العربية قد تلجأ إلى مجلس الأمن ضد أمريكا

قال السفير محمد صبيح فلسطين، أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني إن "اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد الاثنين مهم جدا، والوزراء أمام مسؤولية الدفاع عن العمل العربي الجماعي".

وأضاف فلسطين في تصريحات لـ" سبوتنيك ": "مطلوب التدخل العربي الجاد الفردي والجماعي ومع الدول دائمة العضوية، وقد يتخذون قرارات للتوجه إلى مجلس الأمن لوضع مسؤولية على أكتاف الولايات المتحدة التي أخلت بالقرارات الدولية وأطاحت بالنظام الدولي".

واعتبر المسؤول أن "أوروبا جادة في عملية السلام ولها دور كبير في عملية السلام ومعظم القرارات التي اتخذت في أوروبا كانت في الاتجاه الصحيح ونرحب بدعوة لكسمبورغ" في إشارة إلى دعوة وزير خارجية لكسمبورغ جان أسلبورن لأوروبا للاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد صبيح أن المجلس الوطني الفلسطيني أوقف كل التعاملات مع الجانب الأمريكي في ضوء القرارات الأخيرة للإدارة الأمريكية واصفاً بأنها أصبحت "فرعا من حزب الليكود في الولايات المتحدة" مشيرا إلى أن "عملية الاستيطان تمنع حل الدولتين وتزيد الفوضى وعدم الاستقرار وسفك الدماء".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية "أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عملا لا يتعارض مع القانون الدولي".