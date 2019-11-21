العراق... إعادة فتح منفذ سفوان الحدودي مع الكويت

وبشأن منفذي الشلامجة والشيب الحدوديين مع إيران، أكد القيسي " استمرار الحركة التجارية في المنفذين بشكل طبيعي وبانسيابية عالية "، مشيرا إلى إن " عملية دخول المسافرين في المنفذين من العراق باتجاه إيران ما زالت متوقفة بطلب من الجانب الإيراني"، فيما أكد " استمرار توقف العمل في ميناء أم قصر لليوم الخامس على التوالي بسبب غلق المحتجين لمدخل الميناء ".
ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بما يصفه المتظاهرون بـ"الحقوق المشروعة"، وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل المئات وإصابة نحو الآلاف بين المتظاهرين والقوات الأمنية. يأتي ذلك في وقت أقدم فيه، عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور ودعوا إلى العصيان المدني.
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