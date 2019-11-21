عقب سجن الأمين العام لـ"المؤتمر الشعبي" السوداني... الخيارات مفتوحة للرد

أعلن الأمين السياسي لحزب "المؤتمر الشعبي" المعارض في السودان، أدريس سليمان، أن حزبه يمتلك العديد من الخيارات التي وصفها بالسلمية على خلفية إيداع الأمين العام للحزب، علي الحاج، أحد السجون، يوم أمس الأربعاء.
الخرطوم - سبوتنيك. وقال سليمان، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، إن "كل الخيارات مفتوحة لحزبه، للرد إزاء إجراءات القبض على الأمين العام للحزب، علي الحاج، ووضعه السجن"، مشيرا، من تلك الخيارات المتاحة" عبر وسائل الإعلام أو تنظيم التظاهرات والوقفات الاحتجاجية حتى لو يؤدي لإسقاط الحكومة".
واستدرك ادريس، أثناء حديثه، بان " حزبه حريص على ضرورة التوافق السياسي لجميع السودانيين، لكن من دون عزل لاحد، بهدف تحقيق مصالح البلاد".
وقامت السلطات السودانية يوم أمس الأربعاء، بإيداع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج، بعدما أصدرت النيابة العامة بلاغا جنائيا في حقه، بتهمة ممارسة الإرهاب ضد الدولة.
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