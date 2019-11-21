مقتل 9 متظاهرين عراقيين وإصابة 135 آخرين

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، مقتل 9 متظاهرين عراقيين في الفترة ما بين 16 وحتى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد .

بغداد - سبوتنيك. وقالت المفوضية في بيان حول أحداث التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات للفترة من 16-20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إن استمرار استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع تسبب بمقتل متظاهرين وبواقع 2 في محافظة ذي قار /ساحة الحبوبي، ومقتل متظاهر في محافظة البصرة متأثرا بجراحه في التصادمات، التي حدثت يوم 13 نوفمبر ومقتل 6 متظاهرين في محافظة بغداد.

وأضافت "وثقت المفوضية إصابة 135 متظاهر في محافظة بغداد قرب جسر الأحرار بسبب قيام القوات الأمنية بإطلاق الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية بتاريخ 16و17 نوفمبر/تشرين الثاني".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل اكثر من 300 متظاهر ورجل أمن ، وأكثر من 15 ألف مصاب.