مقتل 9 متظاهرين عراقيين وإصابة 135 آخرين

بغداد - سبوتنيك. وقالت المفوضية في بيان حول أحداث التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات للفترة من 16-20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إن استمرار استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع تسبب بمقتل متظاهرين وبواقع 2 في محافظة ذي قار /ساحة الحبوبي، ومقتل متظاهر في محافظة البصرة متأثرا بجراحه في التصادمات، التي حدثت يوم 13 نوفمبر ومقتل 6 متظاهرين في محافظة بغداد.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل اكثر من 300 متظاهر ورجل أمن ، وأكثر من 15 ألف مصاب.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)