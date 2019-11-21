دمشق: الاحتلال التركي نفذ مجزرة في تل أبيض وأردوغان خارج القانون الدولي

ونقلت "سانا" عن مصدر في الخارجية السورية قوله:
واتهمت الخارجية السورية تركيا بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري بالرغم من اتفاقات أستانا وسوششتي، وتابع المصدر:
"إن النظام التركي وقواته وأدواته من تنظيمات إرهابية ومرتزقة يواصلون ارتكاب جرائمهم بحق الشعب السوري وذلك على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً في إطار عملية أستانا وسوتشي ليؤكد أردوغان بذلك مجدداً أنه خارج عن القانون الدولي وأن نواياه وأفعاله القائمة على الاحتلال والعدوان هي أساس كل ما يقوم به بغض النظر عن الالتزامات المترتبة عليه بموجب الاتفاقات المذكورة والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة".
ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي للتحرك عالميا: "إن الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد أنها لن تألو جهداً للدفاع عن شعبها وسيادتها ووحدة أراضيها في مواجهة اعتداءات النظام التركي وأطماعه فإنها تدعو الرأي العام العالمي للتحرك فوراً من أجل إرغام أردوغان على وقف جرائمه فوراً بحق الشعب السوري والتي تشكل خرقاً صارخاً وخطيراً للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية".
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