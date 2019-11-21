مصر على موعد مع حدث تاريخي غدا الجمعة

كشف وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت عن حدث تاريخي ستشهده بلاده غدا الجمعة.

وبحسب موقع جريدة المال أعلن طلعت، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، أنه سيتم إطلاق القمر الصناعيّ المصري "طيبة 1" غداً الجمعة.

وأكد طلعت أنه بإطلاق هذا القمر المصري الأول للاتصالات مصر سوف تدخل عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، وسوف يُمثل ذلك طفرة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال وزير الاتصالات إن إطلاق القمر الصناعيّ المصري "طيبة 1" يُساهم في دعم جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن ذلك يتم وفق خطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية للسعي إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري ووضع مصر في مكانة تليق بها وتستحقها إقليمياً ودولياً.

وأضاف أن عملية إطلاق القمر المصريّ "طيبة 1" تأتي أيضا في إطار تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 .

ونوّه إلى أن هذا التدشين سوف يساهم في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري ويعمل على توفير تغطية شاملة لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل، وخاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019 واستضافتها لوكالة الفضاء الأفريقية.

وقال وزير الاتصالات إن إطلاق القمر المصريّ "طيبة 1" سوف يُساهم أيضا في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت واسعة النطاق للمناطق النائية والمنعزلة؛ لأجل دعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وسعيا لسد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.

وأوضح أن إطلاق القمر المصريّ "طيبة 1" سوف يساهم أيضا في النهوض بقطاعات: البترول والطاقة والثروة المعدنية، والتعليم، والصحة، والقطاعات الحكومية الأخرى، ويدعم كافة أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب.