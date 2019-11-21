ضجة في السعودية بسبب تصريحات ربط فيها وليد جنبلاط بين "أرامكو" وصدام حسين

أحدث مقطع فيديو لمقابلة تلفزيونية ظهر فيها السياسي اللبناني، وليد جنبلاط، وهو يربط بين شركة "أرامكو" السعودية والرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وظهر في مقطع الفيديو، وليد جنبلاط، منتقدا الخطوة السعودية بالطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" في البورصة السعودية.

وقال جنبلاط في المقابلة التلفزيونية: "اسمحوا لي، وإن كان هذا تدخلا في الشأن السعودي الداخلي، لأنني أمتلك أفكارا اشتراكية، فأنا معترض على تخصيص أرامكو".

#اكتتاب_ارامكوا#كلنا_أرامكو

ياترى وليد جنبلاط موافق على اكتتاب الشعب في ارامكو والا بعد مصر ان ارامكو ملك الشعوب العربيه وفق النظريه الاشتراكية الجنبلاطيه 🤪

😂😂😂 pic.twitter.com/8modWkP2JN — 🇸🇦 Aisha - althori 🇸🇦 (@aisha_althori) November 20, 2019

​وتابع قائلا "أرامكو ملك للشعب السعودي وملك لكل العرب، وهو وحده من يملك حق التصرف فيها".

واستمر جنبلاط "صدام حسين بكل مساوئه أمم النفط العراقي، ولم يسمح بتخصيصه أبدا".

وواجهت تصريحات جنبلاط، موجة غضب من مستخدمي مواقع التواصل السعودية، مشيرين إلى أن هذا "تدخل فج" من سياسي لبناني في الشأن الداخلي السعودي.

عزيزي وليد بيك جنبلاط ..



"ارامكو السعودية" شركة سعودية ملك للسعوديين فقط بمعنى ملك لنا وليست ملك إلكم يعني قاطين معنا ....



ثم كيف لنائب عجز عن حل مشكلة نفايات بيروت، ان يفهم موضوع يخص شركة كبرى كأرامكوا السعودية ويناقش فيه؟ pic.twitter.com/sjzI2TNNf9 — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) January 11, 2018

​كما رفض البعض ربط جنبلاط اكتتاب أرامكو، وصدام حسين، مشيرين إلى أن كل موقف كان في فترة زمنية معينة وله ظروف إقليمية بعينها.

وتطرح عملاق النفط السعودي "أرامكو" 1.5 في المئة من أسهمها للتداول، مع تخصيص 0.5 في المئة للتجزئة أو للمستثمرين الأفراد. ويتم تخصيص الأسهم المتبقية للمستثمرين من المؤسسات، مثل البنوك أو صناديق الثروة السيادية.

وليد جنبلاط من جرب الشمال بكل وقاحه يتحدث عن أرامكو بانها ملك لجميع العرب😂

لا فائده منهم ولا جديد يرغبون باموالنا فقط pic.twitter.com/fyg0f0J4wv — سـ ع ـد شيبان الـغـامـدي🇸🇦#وطنجي (@saudi_5G) October 22, 2019

​وحددت الشركة نطاقًا سعريًا يتراوح بين 30 و32 ريالًا للسهم الواحد (8-8.53 دولار)، مما قدّر قيمة شركة النفط العملاقة من 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار. ويتم تحديد السعر النهائي للعرض في 5 ديسمبر.

وذكر مصدر مصرفي لقناة العربية الإنجليزية اليوم الخميس أنه بحلول 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وبعد 5 أيام فقط من الطرح، تم الاكتتاب في الجزء المؤسسي بالكامل، وتلقى طلبات اكتتاب بأكثر من 64 مليار ريال (17.1 مليار دولار)، في حين تلقت شريحة الأفراد 10 مليارات ريال.