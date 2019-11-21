مراسل "سبوتنيك": مقتل 4 جنود سوريين بقصف صاروخي تركي شمال الحسكة

أفاد مراسل "سبوتنيك" بتعرض نقطة تمركز عسكرية تابعة للجيش العربي السوري بين قريتي "ربيعات" و"تل الورد" في محيط بلدة أبو رأسين جنوب شرقي رأس العين في ريف الحسكة الشمالي، لقصف صاروخي من قبل الجيش التركي والميليشيات التركمانية "السورية" الموالية له.

ونقل عن مصدر ميداني أن "القصف أسفر عن استشهاد 4 جنود".

وأوضح المراسل أن الصواريخ التي أطلقها الجيش التركي وميليشياته "التركمانية" التابعة له جاءت بعد قيام مسلحي "قسد" المتواجدين في مواقع قريبة من قريتي الربيعات و تل الورد بقصف نقاط تابعة للجيش التركي والفصائل "التركمانية" في قرى واقعة شمال وغرب أبو راسين.