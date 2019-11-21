رئيس الانتقالي الجنوبي اليمني يوجه دعوة إلى روسيا

أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني المشكل في العاصمة المؤقتة عدن، عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الخميس، أهمية دور روسيا الاتحادية في المنطقة.

القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، السفير الروسي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سيرغي كوزنيتسوف، ومسؤول الشؤون السياسية مكسيم سليساريف، حسب موقع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي اللقاء، قال الزُبيدي إن "الجنوب يسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو استعادة الدولة والهوية الجنوبية"، معربا عن "تطلع المجلس الانتقالي إلى خلق علاقات شراكة وتنسيق وتعاون مع الأصدقاء الروس".

ودعا رئيس المجلس الانتقالي، روسيا إلى "إعادة فتح سفارتها في العاصمة عدن".

ووفقاً لموقع المجلس الانتقالي، بحث اللقاء "مستجدات الأوضاع على الساحة السياسية والعسكرية في المنطقة بشكل عام وفي الجنوب بشكل خاص، وسُبل التنسيق والتعاون المشترك بين روسيا الاتحادية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، أكد السفير كوزنيتسوف "دعم روسيا لعملية السلام والاستقرار ومحاربة الإرهاب والتطرف وعدم منح العناصر التي لا تريد السلام فرصة في اليمن".

ونوه بـ "العلاقة التاريخية التي تربط اليمن بروسيا الاتحادية"، معدداً "الكثير من الإنجازات الروسية الجنوبية المشتركة"، معبرا عن "التقدير لموقف المجلس الداعم للسلام"، مؤكداً "الانفتاح على الجنوب واحترام خياراته".