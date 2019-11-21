التخطيط الأردنية: المساعدات الخارجية للأردن لعام 2019 تعادل 2.6 مليار دولار

كشفت وزارة التخطيط الأردنية أن حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها من خلال الجهات المانحة والتمويلية للأردن لعام 2019 وحتى نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر، بلغت ما يعادل 2.6 مليار دولار. علماً بأن نحو 60 % من المساعدات الخارجية المتعاقد عليها توجه لدعم الموازنة العامة بما في ذلك المشاريع الرأسمالية.

عمان - سبوتنيك. ومن المتوقع أن تتعاقد الحكومة الأردنية قبل نهاية هذا العام على منح جديدة بنحو 600 مليون دينار (846 مليون دولار تقريبا) تتضمن المنحة النقدية الأمريكية.

وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة التخطيط الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه فإن:

المساعدات الخارجية تنقسم إلى منح وقروض ميسرة وتكون إما موجهة لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية وبقطاعات خدمية مثل الصحة، والتعليم والبلديات والمياه أو كدعم للموازنة العامة، أو كدعم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بما في ذلك المجتمعات المستضيفة.

وأشار البيان إلى أن حجم المنح الخارجية المتعاقد عليها بلغ حوالي 502 مليون دينار (حوالي 708 مليون دولار) منها 357 مليون دينار (حوالى 503 مليون دولار) لدعم خطة الاستجابة الأردنية. أما بالنسبة للقروض الميسرة التي تم التعاقد عليها خلال هذا العام بلغت حوالي (1.35) مليار دينار منها (1.02) مليار دينار قرض سياسة التنمية الثاني من البنك الدولي لدعم الموازنة العامة.

كما أشار البيان إلى أنه "من المتوقع أن تتعاقد الحكومة قبل نهاية هذا العام على منح جديدة بحوالي 600 مليون دينار (426 مليون دولار تقريبا) تتضمن المنحة النقدية الأمريكية والتي ستصرف لحساب الخزينة العام قبل نهاية العام الحالي وبقيمة 529 مليون دينار (745 مليون دولار تقريبا).