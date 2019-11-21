العراق... تحذير من "خطر مميت" بسبب انشغال الدولة بالتظاهرات

حذر عضو مجلس النواب عن تيار الحكمة، علي البديري، اليوم الخميس، من مواد مسرطنة دخلت البلاد عبر المنافذ الحدودية، فيما أكد أن الأخيرة تشهد حالة من الفوضى وغياب الرقابة بسبب الانشغال الحكومي بالتظاهرات الجارية.

وأضاف علي البديري، لموقع "بغداد اليوم"، إن "جميع السلطات منشغلة بقضية التظاهرات الجارية في البلاد، وقد اصبحت المنافذ الحدودية تشهد حالة من الفوضى وغياب الرقابة الحقيقية".

وأشار البديري، إلى أن "جهات متنفذة وفاسدة، تستغل وضع المنافذ الحالي وتقوم بإدخال مواد إلى السوق، ممنوعة من قبل الوزارات العراقية، بينها مواد مسرطنة وقد تكون مسمومة".

ودعا النائب عن تيار الحكمة، الجهات الرقابية المختصة، إلى "العمل على منع ادخال هذه المواد، وعدم ترك الجهات المتنفذة الفاسدة تعمل بأريحية، مستغلة الظرف الذي يمر به العراق، فهي تدمر الاقتصاد العراقي، وقد تعرض الشعب إلى مخاطر الأمراض المميتة".

وأفاد مصدر مطلع، يوم السبت الماضي، بإغلاق منفذ الشلامجة الحدودي، في محافظة البصرة، بسبب التظاهرات التي تشهدها عدد من المحافظات الإيرانية.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وإصابة أكثر من 15 ألف آخرين.