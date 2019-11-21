"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف قبالة نجران

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليوم الخميس، إسقاط طائرة تابعة لقوات التحالف، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لدول العدوان عصر اليوم في منطقة الصوح (مديرية كتاف شرق محافظة صعدة) قبالة نجران".

وأضاف: "تم إسقاط الطائرة أثناء قيامها بأعمال عدائية في المناطق الحدودية".

الدفاعات الجوية تتمكن بعون الله من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لدول العدوان عصر اليوم في منطقة الصوح قبالة نجران بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في المناطق الحدودية. — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 21, 2019

ولم يورد العميد سريع تفاصيل عن السلاح المستخدم في إسقاط الطائرة الاستطلاعية، واكتفى بالقول إنه "سلاح مناسب".

يأتي ذلك عقب 24 ساعة من إعلان "أنصار الله" اجبار مقاتلة تابعة للتحالف من نوع إف 15، على مغادرة أجواء محافظة صعدة محور جيزان، بعد التصدي لها بصاروخ نوع ثاقب.