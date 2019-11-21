سياسي عراقي يكشف عن خمس دول تدعم الحكومة ضد المتظاهرين

مازالت الحلول السياسية في العراق بعيدة المنال، الحكومة تسير في طريق الإصلاحات التي يرى المحتجون أنها لا تلبي طموح الثورة والتضحيات التي قدموها...في الوقت ذاته يرى مراقبون أن أطرافا خارجية تقف حائلا دون الوصول إلى تهدئة في الشارع.

قال الدكتور عبد الستار الجميلي، الأمين العام للحزب "الطليعي الناصري" في العراق باتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الخميس، إن خمس دول تقف خلف عملية استخدام القوة من جانب الحكومة العراقية ضد المتظاهرين لمنع الوصول إلى حلول سلمية وتوافق محلي، وتلك القوى هي أمريكا وإسرائيل وإيران وقطر وتركيا.

وأضاف السياسي العراقي، إن المتظاهرين لن يتراجعوا عن أهدافهم التي خرجوا من أجلها وأولها التحول الديمقراطي، وهم أيضا مصرون على السلمية وعدم إراقة الدماء لأنهم هم من يدفعون الثمن في النهاية، ونطالب الأمم المتحدة أن تضع أمامها الثمن الفادح الذي دفعه الشعب العراقي وأن تعمل على تغيير إدارة الأزمة، لأن الشعب هو الذي يعيش المعاناه اليومية.

وأكد الجميلي أن الحكومة فقدت مشروعيتها، وعليه لم تجد سوى العنف وسيلة لمحاولة وقف التظاهرات الشعبية، بعدما فشل رهانها على الوقت وتراجع التظاهرات بعد أن تصاب بالملل لعدم تحقيق أي نجاحات، ولم تدرك الحكومة أن ما يحدث ليس تظاهرات وإنما هى ثورة شعبية شاركت فيها جميع الأطياف العراقية وبصفة خاصة الشباب. © AFP 2019 / العراق... تحذير من "خطر مميت" بسبب انشغال الدولة بالتظاهرات

وأشار الجميلي، إلى أن صمود المتظاهرين في الشارع أصاب الحكومة باليأس والإحباط، وهى تدرك جيدا أنها لن تستمر بعد كل تلك الدماء، لذا هى تحاول اللعب على عامل الوقت والقوة المميته ومحاولة تقديم الرشاوي لبعض شيوخ القبائل للضغط على المتظاهرين، والواضح أن الأمور لم تكون في صالح الحكومة ولا العملية السياسية.

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، مقتل 9 متظاهرين عراقيين في الفترة ما بين 16 وحتى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد .

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.