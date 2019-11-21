"ممنوع عنها الزيارة"... السر وراء دخول سوزان مبارك العناية المركزة

كشفت تقارير مصرية، اليوم الخميس، عن السبب وراء دخول سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، العناية المركزة.

وأوضحت عضو حركة "أبناء مبارك"، صافي الحناوي، أن آخر ما قاله الأطباء إن حالتها مستقرة، وأنها دخلت العناية المركزة بسبب آثار جانبية للجراحة التي أجرتها في شهر أغسطس/ آب في ظهرها، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأشارت الحناوي إلى أن الأطباء منعوا الزيارة عن سوزان مبارك ، بما في ذلك أبنائها، الذي يتابعون حالتها الصحية.

ورفضت الحناوي، التي تعد نفسها من أبناء مبارك وتحترم خصوصيتهم، الكشف عن مكان المستشفى الذي تتلقى فيه سوزان مبارك العلاج، قائلة: "لا يجوز أت أعلن إلا لو صرح مصدر موثوق بهذا".

وكان علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق غرد عبر حسابه على "تويتر"، ردا على سؤال أحد متابعيه عن الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك: "والله لسه في العناية، لكن خير إن شاء الله وشكرا لسؤالك".

​وفي بداية الشهر الجاري، نشر شخص يدعى حسن الغندور، وهو أحد مؤسسي رابطة "أبناء مبارك"، على حساب له على فيسبوك صورة لسوزان مبارك، وعلق عليها: "الهانم أم المصريين ألف سلامة عليكى يا أمى".

وفي أغسطس/ آب الماضي، نشر علاء مبارك صورة تجمع والديه، بعد إجراء عملية لوالدته سوزان مبارك.

​وعلق علاء على الصورة: "شكراً لكل الذين اهتموا بالسؤال والاطمئنان على صحة والدتي ربنا يحفظهم".