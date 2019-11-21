نائب لبناني: كلما طالت الأزمة ستصبح امتداداتها دولية والحريري مصر على حكومة تنقذ البلد

اعتبر النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "المستقبل" بكر الحجيري، أن رئيس الحكومة سعد الدين الحريري مصر على حكومة تنقذ البلد من الوضع الراهن، وهو ليس قراراً مزاجياً مأخوذا بهذه الطريقة، مشيراً إلى أن الحكومة إذا لم تكن مخصصة لإنقاذ البلد اقتصادياً، على الأقل في هذه المرحلة، فبدونها أفضل.

وقال الحجيري لـ"سبوتنيك" اليوم الخميس "الرئيس الحريري يريد حكومة اختصاصيين بالتحديد، وعلى مدة معينة، تأخذ على عاتقها مسألة محددة وهي الوضع الاقتصادي دون التطرق إلى مواضيع أخرى، تكون مهمتها محصورة بالوضع الاقتصادي، وأن تكون حكومة مؤقتة وبعدها يتم إعادة تشكيل حكومات تناسبهم وخارج هذا الإطار عملية تضييع للوقت وتعميق الأزمة أكثر وأكثر".

وأكد الحجيري أن الاتصالات موجودة بين بعبدا وبيت الوسط ولا يوجد أي خط مقطوع للتواصل ولكن هناك مواقف خاطئة.

وحول عدم حضور كتلة "المستقبل" الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب قال الحجيري: "أبلغت الكتلة الرئيس نبيه بري أنها ستحضر جزءا وجزءا لن تحضره، والنواب لم يستطيعوا النزول إلى الجلسة، وأنا كنت في المجلس ورأيت ماذا يحصل".

وأشار إلى أن الجميع يجب أن يأخذ الوضع الأمني بعين الاعتبار، لافتاً إلى أنه كلما طالت الأزمة كلما أصبح لديها امتدادات إقليمية ودولية.

وشدد الحجيري على أن تصريحات المسؤول في الخارجية الأمريكية​ وسفير الولايات المتحدة​ السابق في لبنان جيفري فيلتمان لا تصب في مصلحة البلد.