الجيش السوري ينتشر في نقاط جديدة شرق الفرات لتأمين خطوط إمداد لوجستي

تواصل وحدات الجيش السوري انتشارها في شرق الفرات حيث ثبتت وحدات عسكرية اليوم الخميس نقاطها ووسعت انتشارها في ريف تل تمر بريف الحسكة.

وأفادت وكالة "سانا" بأن وحدات الجيش السوري وسعت اليوم انتشارها في ريف تل تمر وثبتت عددا من النقاط فيه، وأضافت:

في إطار مهامها الوطنية لتأمين الحماية للأهالي وسعت وحدات من الجيش اليوم انتشارها في ريف بلدة تل تمر وثبتت عددا من النقاط في قرية تل شاميران بالريف ذاته لتأمين خطوط الإمداد التي كانت قد فتحتها بمحاذاة الطريق الدولي الواصل بين الحسكة وحلب قبل أيام والتي تربط محافظة الحسكة بالمحافظات الأخرى.

وأشارت الوكالة إلى أن عددا من أهالي المنطقة بدؤوا بالعودة التدريجية إلى قراهم ومزارعهم بعد انتشار وحدات الجيش العربي السوري فيها.

ووسعت وحدات من الجيش أمس الأول انتشارها في الريف الغربي لناحية تل تمر بمسافة 10كم ودخلت 5 نقاط جديدة وهي قرية الدشيشة وقرية الطويلة ومزرعة شويش ومزرعة في غرب الطويلة وقرية أم الخير بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وكان مراسل "سبوتنيك" أفاد اليوم بمقتل 4 جنود من الجيش السوري بقصف صاروخي استهدفت نقطة عسكرية لهم شمال مدينة الحسكة.

وذكر المراسل أن نقطة تمركز عسكرية تابعة للجيش العربي السوري بين قريتي "ربيعات" و"تل الورد" في محيط بلدة أبو رأسين جنوب شرقي رأس العين في ريف الحسكة الشمالي، تعرضت لقصف صاروخي من قبل الجيش التركي والميليشيات التركمانية "السورية" الموالية له.