الجيش السوري ينتشر في نقاط جديدة شرق الفرات لتأمين خطوط إمداد لوجستي

وأفادت وكالة "سانا" بأن وحدات الجيش السوري وسعت اليوم انتشارها في ريف تل تمر وثبتت عددا من النقاط فيه، وأضافت:
وأشارت الوكالة إلى أن عددا من أهالي المنطقة بدؤوا بالعودة التدريجية إلى قراهم ومزارعهم بعد انتشار وحدات الجيش العربي السوري فيها.
ووسعت وحدات من الجيش أمس الأول انتشارها في الريف الغربي لناحية تل تمر بمسافة 10كم ودخلت 5 نقاط جديدة وهي قرية الدشيشة وقرية الطويلة ومزرعة شويش ومزرعة في غرب الطويلة وقرية أم الخير بريف الحسكة الشمالي الغربي.
وكان مراسل "سبوتنيك" أفاد اليوم بمقتل 4 جنود من الجيش السوري بقصف صاروخي استهدفت نقطة عسكرية لهم شمال مدينة الحسكة.
وذكر المراسل أن نقطة تمركز عسكرية تابعة للجيش العربي السوري بين قريتي "ربيعات" و"تل الورد" في محيط بلدة أبو رأسين جنوب شرقي رأس العين في ريف الحسكة الشمالي، تعرضت لقصف صاروخي من قبل الجيش التركي والميليشيات التركمانية "السورية" الموالية له.
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