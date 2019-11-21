رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يكشف عن خطة "حزب الله" لاقتحام بلاده

نشرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم، الخميس، أن الجنرال غادي آيزنكوت، كشف عن خطة جديدة لحزب الله اللبناني مشكلة من 6 آلاف مقاتل لبناني، لاختراق حدود بلاده عبر الأنفاق.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان الجنرال غادي آيزنكوت، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، أن "حزب الله" بالاشتراك مع قوات "فيلق القدس" الإيراني، يدرب نحو 6 آلاف مقاتل لبناني لاختراق الحدود الإسرائيلية عبر عشرات الأنفاق، خلال أية مواجهة محتملة مع إسرائيل.

وذكرت الصحيفة العبرية أن تصريحات آيزنكوت، قد ألقاها خلال محاضرة أمنية، اليوم الخميس، في مؤتمر معهد "دراسات الأمن القومي"، التابع لجامعة تل أبيب، والتي رأى فيها أن "حزب الله" ينوي مفاجأة إسرائيل عبر اختراق ما يزيد عن 6000 مقاتل لبناني، من خلال عشرات الأنفاق الأرضية، لاقتحام منطقة الجليل، تحديدا، واحتلال أجزاء منها.

وأوردت الصحيفة العبرية على لسان الجنرال غادي آيزنكوت، أن "حزب الله" اللبناني يعكف على بناء قدراته العسكرية المهمة والاستراتيجية منذ عشر سنوات كاملة، وأن عملية "درع الشمال"، التي جرت العام الماضي، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية كانت لإحباط جزء من هذه الخطة.