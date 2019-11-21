بعد برقية أمير قطر... محمد بن سلمان يتصل بأبناء زايد

بعد يوم واحد من برقية بعث بها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مجموعة اتصالات هاتفية مع مسؤولي الإمارات على رأسهم ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

نشرت وكالة الأنباء السعودية بيانا، حول إجراء ولي العهد السعودي، اتصالات هاتفية مع محمد بن زايد، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، والشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي.

سمو #ولي_العهد يعزي في اتصالات هاتفية ولي عهد أبوظبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.https://t.co/3VcliX8JYl#واس pic.twitter.com/4pRuSlKNUB — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 21, 2019

​وعبر الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصالات الهاتفية عن تعازيه ومواساته لهم، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وأعرب بدوره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن شكرهم وتقديرهم لولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة ومواساته لهم في الفقيد.

وكان أمير قطر قد بعث قبل يومين تقريبا عن تعازيه إلى رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بوفاة شقيقه الشيخ سلطان بن زايد أل نهيان.

سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بوفاة المغفور له إن شاء الله سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.#قنا pic.twitter.com/RKZftfBMgu — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 18, 2019

​وبحسب وكالة الأنباء القطرية على "تويتر" بعث أمير قطر "برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بوفاة المغفور له إن شاء الله سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة".