الإفراج بكفالة عن موظف سابق في "تويتر" متهم بالتجسس لصالح السعودية

أمر قاض في محكمة جزئية أمريكية، اليوم الخميس، بالإفراج بكفالة على ذمة المحاكمة عن موظف سابق في "تويتر" متهم بالتجسس لصالح السعودية.

ووجهت لأحمد أبو عمو ورجلين آخرين الشهر الجاري اتهامات بالتجسس، في قضية سلطت الضوء على شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون بشأن كيفية حمايتها للتفاصيل الشخصية الخاصة التي تجمعها عن مستخدميها، بما في ذلك حمايتها من موظفين لا يوجد سبب لاطلاعهم على تلك المعلومات، وفقا لرويترز.

وخلال جلسة استماع اليوم الخميس، وافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، إدوارد تشن، على الإفراج عن أبو عمو، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية واللبنانية بشروط تشمل تسليم أسرته لجوازات السفر الخاصة بهم، وأن يرتدي جهازا لتحديد المواقع يسمح برصد تحركاته.

وتقول الشكوى إن "أبو عمو" دخل مرارا على حساب أحد أبرز المنتقدين للعائلة المالكة السعودية في أوائل عام 2015، وفي إحدى المرات استطاع الاطلاع على البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبط بالحساب، كما دخل أبو عمو أيضا على حساب منتقد سعودي ثان للحصول على معلومات.

وكان قاض اتحادي في سان فرانسيسكو أمر بإطلاق سراحه الأسبوع المقبل، لكن المدعين طعنوا على هذا القرار.

وخلال جلسة أمس الأربعاء، وافق القاضي إدوارد تشين، على سماع مرافعة الدفاع بشأن الطعن على إطلاق سراح أبو عمو، ودراسة تجديد قرار الحبس صباح اليوم الخميس.

وصدرت أوامر اعتقال بحق الزبارة والمطيري، اللذين يعتقد أنهما في السعودية.