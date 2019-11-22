وزير المالية الأردني: لا ضرائب جديدة في ميزانية 2020

وقال العسعس أمام اللجنة المالية في البرلمان إن الحفاظ على الاستقرار المالي يظل أحد الشواغل الرئيسية. ومن المتوقع إحالة الميزانية إلى البرلمان في الأيام القادمة، بحسب "رويترز".
وتبحث الحكومة عن سبل لتعزيز الإيرادات دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة يمكن أن تشعل الغضب على غرار ما حدث عندما بدأ تطبيق زيادات كبيرة شملت ضريبة المبيعات وطالب بها صندوق النقد الدولي، فيما فجر أكبر مظاهرات في البلاد منذ سنوات.
وقال العسعس إنه يتعين تحقيق الإيرادات اللازمة من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأضاف أن التصدي للتهرب الضريبي، الذي يقدر مسؤولون أنه يكلف الخزانة مئات الملايين من الدولارات سنويا، سيساعد في تحسين المالية العامة للحكومة.
وقال إن الدولة ستكافح التهرب الضريبي والجمركي بسلطة القانون.
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