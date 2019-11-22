الجيش الليبي يعلن تقدمه في عدة مواقع جنوب غربي العاصمة طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة تقدم قواته في عدة محاور القتال بجنوب وغرب العاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى سقوط قتلى في صفوف قوات حكومة الوفاق وغنم عدد من الأسلحة.

بنغازي – سبوتنيك. وقال عضو شعبة الإعلام الحربي، المنذر الخرطوش، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة نحو أهدافها المحددة من غرفة عمليات المنطقة الغربية"، مشيرا إلى أن "اللواء 106 مجحفل وكتيبة العاديات تنجح في التقدم باتجاه منطقة مفترق الرمله وكوبري السواني وتنجح في غنم مدرعة وآلية وقتل عدد من الأفراد".

وبدأت المواجهات العنيفة، في العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الليبي، وقوات تابعة لحكومة الوفاق منذ أكثر من شهر، مخلفة 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بنحو 38 ألفا و900، مشيرة إلى أن أكثر المدنيين يفرون من منازلهم.

وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.