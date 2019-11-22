الخارجية الروسية: الحوار بين موسكو وواشنطن حول سوريا مطلوب

موسكو - سبوتنيك. وصرح سيرومولوتوف لسبوتنيك، حول ما إذا كان هناك حوار بين موسكو وواشنطن حول سوريا: "نحافظ على الحوار على مختلف المستويات مع الولايات المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية من أجل تحقيق الاستقرار الدائم للوضع في سوريا والقضاء نهائيا على الإرهاب".
وتابع سيرومولوتوف: "هناك سؤال آخر: هل الدول الغربية مستعدة لمثل هذا التعاون؟ التصرفات المدمرة التي تقوم بها لولايات المتحدة، والتي تغادر ثم تعود لحماية حقول النفط من تنظيم "داعش" (التنظيم المحظور في روسيا)، الذي - وفقا لتصريحاتهم - هزموه، لا تسهم في إيجاد قواسم مشتركة".
وختم سيرومولوتوف: "الحوار الروسي الأميركي مطلوب حول هذه المسألةـ رغم التواجد غير القانوني للأميركيين على الأراضي السورية".
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