الخارجية الروسية: الحوار بين موسكو وواشنطن حول سوريا مطلوب

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، وجود حوار مع الجانب الأميركي حول سوريا، بالرغم من التواجد الأميركي غير القانوني على الأراضي السورية.

موسكو - سبوتنيك. وصرح سيرومولوتوف لسبوتنيك، حول ما إذا كان هناك حوار بين موسكو وواشنطن حول سوريا: "نحافظ على الحوار على مختلف المستويات مع الولايات المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية من أجل تحقيق الاستقرار الدائم للوضع في سوريا والقضاء نهائيا على الإرهاب".

وتابع سيرومولوتوف: "هناك سؤال آخر: هل الدول الغربية مستعدة لمثل هذا التعاون؟ التصرفات المدمرة التي تقوم بها لولايات المتحدة، والتي تغادر ثم تعود لحماية حقول النفط من تنظيم "داعش" (التنظيم المحظور في روسيا)، الذي - وفقا لتصريحاتهم - هزموه، لا تسهم في إيجاد قواسم مشتركة".

وختم سيرومولوتوف: "الحوار الروسي الأميركي مطلوب حول هذه المسألةـ رغم التواجد غير القانوني للأميركيين على الأراضي السورية".