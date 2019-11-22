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10:08 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    اللاجئون السوريون والعراقيون في مخيم للاجئين/ النازحين بالقرب من السليمانية، كردستان العراق

    للاجئين والنازحين... مساعدة كورية جنوبية للعراق بـ10 ملايين دولار

    © Sputnik . Dmitriy Vinogradov
    العالم العربي
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    الموضوع:
    عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا (118)
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    أكد مسؤول كردي عراقي إن كوريا الجنوبية ستقدم منحة تقدر بـ10 ملايين دولار إلى العراق.

    وأفاد وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان، ريبر أحمد، اليوم الجمعة، بأنه بحث مع القنصل العام الكوري الجنوبي في أربيل، جوي كوانغ جين، أوضاع النازحين واللاجئين في الإقليم العراقي، والذي أكد له الأخير بأن بلاده ستقدم مساعدة مالية لبلاده، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "السومرية". 

    جان إيف لودريان
    © REUTERS / ALESSANDRO BIANCHI
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    ونشر الوزير تغريدة جديدة له على حسابه على "تويتر"، جاء فيها أنه اجتمع مع القنصل الكوري الجنوبي العام في أربيل، جوي كوانغ، لمناقشة أوضاع النازحين واللاجئين في الإقليم العراقي.

    وأضاف أحمد أن القنصل الكوري الجنوبي أعلن عن تقديم منحة مقدارها 10 ملايين دولار أمريكي لحكومتي بغداد وأربيل كمساعدات إنسانية.

    وثمن ريبر أحمد وحكومته بإقليم كردستان العراق موقف كوريا الجنوبية، ودعمها المالي لبلاده، لافتا إلى أنها ستسهم بتغيير أوضاع النازحين واللاجئين.

    وفي سياق ذي صلة، دعت حكومة اقلیم كردستان العراق، الشهر الماضي، الجھات الدولیة والحكومة العراقیة إلى المساھمة بإیواء اللاجئین السوريين الجدد الذین یتوقع أن یرتفع عددھم إلى نحو 25 ألفا.

    وتشیر إحصائية للأمم المتحدة إلى أن 180 ألف شخص نزحوا منذ بدء العملیة العسكریة التركیة شمال شرقي سوریا "نبع السلام"، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، من بینھم 80 ألف طفل. 

    یذكر أن إقليم كردستان العراق استقبل أكثر من ربع ملیون لاجئ معظمھم من الأكراد منذ اندلاع الأزمة السوریة، في مارس/آذار 2011.

    الموضوع:
    عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا (118)

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار كوريا, عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا, لاجئين, كردستان
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