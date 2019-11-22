ميشال عون للبنانيين: لنجعل من العام المقبل عام استقلال اقتصادي فعلي

وأكد الرئيس اللبناني من خلال تغريدة على حسابه الشخصي على التويتر، أن الاستقلال الاقتصادي سيتم من خلال بدء حفر أوّل بئر للنفط في البحر، ومن خلال إقرار قانون الصندوق السيادي.
وجاء في التغريدة: " أيها اللبنانيون، لنجعل من العام المقبل عام استقلال اقتصادي فعلي، من خلال بدء حفر أوّل بئر للنفط في البحر، ومن خلال إقرار قانون الصندوق السيادي الذي سوف يدير عائدات البترول على أن يلتزم أعلى معايير الشفافية العالمية".
أيها اللبنانيون، لنجعل من العام المقبل عام استقلال اقتصادي فعلي، من خلال بدء حفر أوّل بئر للنفط في البحر، ومن خلال إقرار قانون الصندوق السيادي الذي سوف يدير عائدات البترول على أن يلتزم أعلى معايير الشفافية العالمية— General Michel Aoun (@General_Aoun) November 21, 2019.
وكان قد أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن مطالب المتظاهرين هي من أول أهداف الحكومة العتيدة التي سيتم تشكيلها في القريب العاجل.
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