الملك عبد الله الثاني يستلم جائزة "رجل الدولة – الباحث" لعام 2019

تسلم الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، جائزة "رجل الدولة – الباحث" لعام 2019، التي منحها له معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في نيويورك، تقديرا لسياسته وجهوده في تحقيق السلام والاستقرار والتسامح في منطقة الشرق الأوسط.