الملك عبد الله الثاني يستلم جائزة "رجل الدولة – الباحث" لعام 2019

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، فقد سلم الجائزة للملك عبد الله، رئيس مجلس أمناء معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، جيمس شرايبر، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة.
ونشر حساب جريدة "الغد" الأردنية على التويتر صور لاستلام الملك عبد الله الثاني للجائزة وعلق عليها: " الملك يتسلم جائزة "رجل الدولة – الباحث" لعام 2019 في نيويورك التي منحها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تقديرا لسياسة جلالته الحكيمة ولجهوده في تحقيق السلام والاستقرار والوئام والتسامح في منطقة الشرق الأوسط".
#صور: الملك يتسلم جائزة "رجل الدولة – الباحث" لعام 2019 في نيويورك التي منحها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تقديرا لسياسة جلالته الحكيمة ولجهوده في تحقيق السلام والاستقرار والوئام والتسامح في منطقة الشرق الأوسط #الغد #الأردن pic.twitter.com/VmHn0TGWJ5— جريدة الغد (@AlghadNews) November 22, 2019
وخلال الحفل تم عرض فيديو يسلط الضوء على إنجازات العاهل الأردني، وسبب منحه الجائزة، ودوره في السعي لتحقيق السلام في المنطقة، وتعزيز الحوار والوئام بين الأديان.
وضم الوفد الأردني في حفل تسليم الجائزة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ومندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة، والسفيرة الأردنية في واشنطن.
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