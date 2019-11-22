السيستاني: سرعة إنجاز قانوني الانتخابات والمفوضية يمهدان لتجاوز الأزمة

دعا علي السيستاني المرجعية الدينية العليا في العراق، اليوم الجمعة، السياسيين إلى الإسراع في إصلاح قوانين الانتخابات، قائلا إن الإصلاحات هي السبيل الوحيد لتجاوز الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع.

وشدد السيستاني على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها، لأنهما يمهدان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد.

كما جدد السيستاني، بحسب قناة "السومرية نيوز"، التأكيد على سلمية التظاهرات وخلوها من العنف والتخريب، وشدد على حرمة الدم العراقي.

كما أكد ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيّها، من أجل تجاوز الأزمة الرهنة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل اكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.