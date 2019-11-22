تفاصيل "لقاء القصر".. ماذا وراء زيارة "المسؤول الإماراتي الرفيع" للسودان

أشاد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بدعم الإمارات المتواصل للشعب السوداني وثورة ديسمبر المجيدة.

وأكد البرهان خلال لقاء بالقصر الجمهوري في الخرطوم، مع وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي، الخميس، عمق ومتانة العلاقات بين السودان والإمارات، حيث بحثا بحثا سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة شعبيهما بحسب وكالة الأنباء السودانية.

من جانبه، أوضح وزير الطاقة والصناعة الإماراتي أن الزيارة التي رافقه خلالها ممثلون للقطاع الخاص والمستثمرين الإماراتيين هدفت إلى مشاركة الحكومة السودانية في الأفكار التي تصنع مستقبلا أفضل للاقتصاد السوداني من ناحية الخدمات وزيادة الناتج الإجمالي للصادرات السودانية.

ولفت المزروعي إلى أن مناقشاته مع المسؤولين في السودان شملت فرص تذليل العقبات التي تواجه التنمية بالسودان مؤكدا أن دولة الإمارات لديها تجربة كبيرة في تطوير الاقتصاد.

وأضاف المزروعي أن اللقاء تناول سبل زيادة الكفاءة في الطاقة والنقل وإدارة مستقبل الموانئ والممرات المائية في السودان إلى جانب رفع الطاقة الإنتاجية وتقليل الكلفة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وعقب اللقاء، أشاد وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي بالمبادرات القيمة التي تقدمها الإمارات لدعم السودان وثورته المجيدة.

وأشار إلى أن زيارة الوزير الإماراتي والوفد المرافق له تهدف إلى دعم القطاع الخاص السوداني وتطوير العلاقات بين القطاع الخاص بالبلدين.

وأبان وزير المالية أنه تم التفاكر حول المشاريع المتصلة بمستقبل السودان الاقتصادي والتي تتضمن مجالات تطوير الموانئ والطاقة الكهربائية والنقل والبنية التحتية وتحديث القطاع الزراعي تأسيسا لشراكات بين القطاعين الخاصين في السودان والإمارات.