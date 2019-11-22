مصر تكشف حقيقة أنباء تراكم الديون على قناة السويس

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، حقيقة الأخبار المتداولة حول تراكم الديون على قناة السويس بعد رد أموال شهادات "القناة" لأصحابها.

ونفى المركز الإعلامي الأنباء المنتشرة، مؤكدا أن إيرادات القناة في تزايد مستمر، وذلك في بيان له على صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وذكر البيان: "تواصل المركز الإعلامي مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء تماما"، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتراكم الديون على قناة السويس نتيجة رد أموال شهادات "قناة السويس" لأصحابها.

وشدد على أن رد أموال شهادات استثمار "قناة السويس" بعوائدها قد تم دون أي تأثير سلبي على أموال الهيئة، وأن إيرادات القناة في تزايد مستمر لا سيما بعد إنشاء القناة الجديدة.

وأكدت الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين بزيادة قدرها 8%، مقارنة بشهر أكتوبر 2018، الذي شهد عبور 1657 سفينة، مشيرةً إلى أن إحصائيات الملاحة الشهرية خلال العام الحالي قد سجلت ثاني أكبر عائد شهري في تاريخ القناة، وهي عائدات شهر أغسطس/ آب الماضي بإجمالي 510.1 مليون دولار.

وأضافت الهيئة أن قناة السويس الجديدة نجحت في زيادة السفن المارة إلى نحو 60 سفينة في اليوم بدلاً من مرور 42 سفينة في اليوم قبل إنشاء القناة الجديدة.