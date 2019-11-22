الحكومة المصرية تنفي اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء عن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي في بعض محافظات الجمهورية.

ونشر المركز الإعلامي بيانا، صباح اليوم الجمعة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المصرية، أكد فيه سلامة وأمان مياه الشرب وصلاحيتها للاستخدام، وعدم حدوث أي اختلاط لمياه الشرب بمياه الصرف الصحي بأي محافظة مصرية، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "مصراوي".

وأوضحت الشركة المصرية أن شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي منفصلتان ولا يتم وضعها على مستوى واحد، فشبكات مياه الشرب شبه سطحية وتعمل تحت ضغط، أما الشبكات الخاصة بالصرف فهي "عميقة"، وبالتالي لا يمكن أن يحدث أي اختلاط.

وجاء في بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه تم إجراء عمليات تنظيف وتطهير لخزانات المياه بشكل دوري، بالإضافة إلى إجراء عمليات رقابة دورية، وأخذ عينات مياه عشوائية للتأكد من جودة مياه الشرب، ومطابقتها للمعايير القياسية العالمية، والتي يجب توافرها في المياه الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وناشد البيان المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.