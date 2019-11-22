بوتين: العمليات العسكرية في سوريا كانت اختبارا جادا لمهنية القوات المسلحة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية الروسية في سوريا كانت اختبارا جادا لمهنية القوات المسلحة.

ضواحي موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، اليوم الجمعة، خلال جلسة مجلس الأمن الروسي: "كانت العملية ضد العصابات الإرهابية في سوريا اختبارًا جادًا لمهنية قواتنا المسلحة... لقد تم الانتهاء من العمليات العسكرية، ولكن الخبرة القتالية المكتسبة أصبحت مطلوبة اليوم في البناء العسكري".

وأشار إلى أن هذه التجربة يتم استخدامها وتحسينها خلال التدريبات السنوية وعمليات التفتيش المفاجئة.

وكان الرئيس الروسي أعلن، منذ أيام، أنه بعد بدء روسيا مكافحة الإرهاب في سوريا، تم تحرير 90 % من أراضي هذا البلد من الإرهابيين، وفي المجمل قامت بتنفيذ جميع مهامها.

وقال بوتين: "بعد أن بدأت روسيا بتنفيذ تدابير نشطة لدعم الحكومة الشرعية في دمشق، تم تحرير نحو 90 في المئة من الأراضي من الإرهابيين".

وأشار الرئيس إلى أن هذه الأراضي عادت لسيطرة الحكومة السورية: "هذا ما كنا نهدف إليه، لقد نجحنا في تنفيذ ذلك".