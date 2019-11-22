السعودية… صحيفة تكشف مهام الهيئة العامة للرياضة

أكدت صحيفة "عكاظ"، صباح اليوم الجمعة، أنه من مهام الهيئة العامة للرياضة المستحدثة سعوديا، بداية، الارتقاء بالإعلام الرياضي، عبر تأسيس إعلام احترافي متميز يساعد على رفع مستوى المجال الرياضي.

وتابعت الصحيفة بأن الإعلام الرياضي لابد وأن يعزز وينمي روح المنافسة الشريفة، ويحد من التمييز والإساءة والتعصب الرياضي، إضافة إلى عملها مع الجهات المعنية لتطوير الطب الرياضي والارتقاء به.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الهيئة العامة للرياضة ترتبط برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وستعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة، إضافة إلى عملها مع وزارة التعليم والجهات المعنية الأخرى لتنمية وتطوير رياضة المدارس والمعاهد، والكليات والجامعات، ووضع البرامج الخاصة بها.

التنظيم منح الهيئة أحقية نشر ثقافة التطوع والشراكة المجتمعية في المجالات الرياضية، وإصدار الرخص اللازمة لمزاولة العمل في المجالات الرياضية.