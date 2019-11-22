وزير الطاقة الإماراتي: نرغب بالمشاركة في تطوير الموانئ البحرية السودانية

كشف وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الجمعة، عن رغبة دولة الإمارات بالاستثمار، في إعادة تأهيل وتطوير الموانئ البحرية السودانية، خاصة ميناء بورتسودان، الواقع على ساحل البحر الأحمر.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال المزروعي، في تصريحات محدودة، مشيرا إلى أهمية تأهيل الموانئ البحرية في السودان وتنمية منطقة بورتسودان، باعتبارها منطقة سياحية".

ونوه المزروعي إلى أن "تطوير موانئ السودان، مرهون، بحل إشكالية الكهرباء"، كاشفا" عن طرحهم فكرة خروج الحكومة السودانية من توليد الكهرباء، بأن يتولى القطاع الخاص الأمر".

وأوضح المزروعي أن "الاستثمار في التوليد الكهربائي، يعتبر أحد مشاريع المستقبل في السودان، لكنه، يحتاج لأموال ضخمة"، ولفت، إلى مقترح قيام شركة كهرباء جديدة، خاصة.