"موانئ دبي العالمية" تدرس التوسع في أفريقيا

تعتزم شركة "موانئ دبي" العالمية التوسع في قارة أفريقيا، عبر تدشين عدة مشاريع تقوم بدراستها حاليا.

قال سهيل البنا، المدير التنفيذي والمدير العام في الشرق الأوسط وأفريقيا، في الشركة، ندرس إنشاء مشاريع في مصر ومالي وناميبيا والصومال؛ بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضح البنا أن شركة موانئ دبي العالمية ندرس إنشاء ميناء عميق في الكونغو الديمقراطية بداية العام المقبل، وعمل منطقة لوجيستية في مالي باستثمارات 50 مليون دولار، والتوسع في الصومال، وإنشاء منطقة اقتصادية في ناميبيا، بالإضافة إلى التوسعات الحالية في مصر.

يشار إلى أن الشركة تعمل حاليا في الجزائر والسنغال وموزمبيق والصومال ورواندا وجيبوتي.

وجاء تأكيد الشركة على مدى توسعها في القارة الأفريقية، عبر تصريحات لسهيل البنا أطلقها في مؤتمر صحفي عقده على هامش حفل في القاهرة بمناسبة مرور 10 سنوات على وجود الشركة في مصر، حضره المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتنوي شركة موانئ دبي العالمية التوسع في مصر من خلال مشروع توسعة ميناء السخنة، باستثمارات تصل إلى 520 مليون دولار، بحلول الربع الثاني من عام 2020، بينما تتطلع لمشروعات أخرى، مثل المناطق اللوجيستية، والموانئ النهرية.

وأوضح البنا أن إجمالي استثمارات الشركة في مصر سيصل بذلك إلى 1.6 مليار دولار.