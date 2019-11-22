العثور على جثة طفل بجوار مدرسته في السعودية

وأوضحت المصادر أن الطفل وجد متوفيا وتظهر عليه كدمات حول عنقه، في حين باشر فريق من الأدلة الجنائية مهامه لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب الوفاة. وفقا لموقع ”أخبار 24“ المحلي.
#عاجل_الوطن | الجهات الأمنية بمحافظة #أبوعريش تعثر على جثة طفل سعودي متوفياً .— جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) November 21, 2019
https://t.co/peuB9dM4EQ #صحيفة_الوطن pic.twitter.com/aNB0OeZ51j
وتوقعت المصادر أن يكون سبب الوفاة ناتج عن مشاجرة وقعت خارج أسوار المدرسة حيث يدرس الطفل، بدورها فتحت إدارة تعليم جازان تحقيقا بالحادثة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)