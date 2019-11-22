العثور على جثة طفل بجوار مدرسته في السعودية

عثرت الشرطة السعودية، على جثة طفل بجوار مدرسته، في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، أمس الخميس.

وأوضحت المصادر أن الطفل وجد متوفيا وتظهر عليه كدمات حول عنقه، في حين باشر فريق من الأدلة الجنائية مهامه لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب الوفاة. وفقا لموقع ”أخبار 24“ المحلي.

وتوقعت المصادر أن يكون سبب الوفاة ناتج عن مشاجرة وقعت خارج أسوار المدرسة حيث يدرس الطفل، بدورها فتحت إدارة تعليم جازان تحقيقا بالحادثة.