الإمارات تعمل على إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب

الخرطوم - سبوتنيك. وقال المزروعي في تصريحات بهذا الصدد " نتوقع خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قريبا، ونعمل على إخراج السودان من قائمة الإرهاب وسندافع عنه".
وأكد المزروعي أن "الزيارة إلى السودان، أتت في إطار التشاور وطرح الأفكار الاستثمارية، وخلق بيئة مواتية" كما أبدى الوزير الإماراتي "رغبة دولة الإمارات في الاستثمار بقطاع البنى التحتية" لافتا إلى "وجود تحديات أمام الحكومة السودانية في خلق بيئة خاصة للتكلفة الكبيرة باستهلاك الكهرباء لقطاع الصناعة، واقترح استخدام الطاقة الغازية".
ويزور وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المرزوقي، الخرطوم، منذ يومين، حيث أجرى عدة لقاءات مع مسؤولين سودانيين وأيضا ولقاءات مع رجال الأعمال السودانيين.
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