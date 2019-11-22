الإمارات تعمل على إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب

أفاد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، بأهمية إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب (الأمريكية) مشيرا إلى أن دولة الإمارات تسعى لتحقيق هذا الأمر.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال المزروعي في تصريحات بهذا الصدد " نتوقع خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قريبا، ونعمل على إخراج السودان من قائمة الإرهاب وسندافع عنه".

وأشار المزروعي إلى أن "السودان يحتاج إلى مئات مليارات الدولارات لبناء السودان ورسم خارطة مستقبله"، مشيرا إلى أن" البنك الدولي لا يعطي السودان دون إجراء إصلاحات، لكن سنقوم بدعم الشعب السوداني".

وأكد المزروعي أن "الزيارة إلى السودان، أتت في إطار التشاور وطرح الأفكار الاستثمارية، وخلق بيئة مواتية" كما أبدى الوزير الإماراتي "رغبة دولة الإمارات في الاستثمار بقطاع البنى التحتية" لافتا إلى "وجود تحديات أمام الحكومة السودانية في خلق بيئة خاصة للتكلفة الكبيرة باستهلاك الكهرباء لقطاع الصناعة، واقترح استخدام الطاقة الغازية".

ويزور وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المرزوقي، الخرطوم، منذ يومين، حيث أجرى عدة لقاءات مع مسؤولين سودانيين وأيضا ولقاءات مع رجال الأعمال السودانيين.