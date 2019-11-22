استثمارات الإمارات في السودان بلغت 7 مليارات دولار

كشف وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن حجم استثمارات بلاده، بلغ 7 مليارات دولار، أبرزها في مجالات الزراعة والسياحة.

الخرطوم - سبوتنيك . وقال المزروعي، اليوم الجمعة، في تصريحات، إن "حجم استثمارات الإمارات في السودان بلغ 7 مليارات دولار"، لافتا، تتركز في الزراعة والسياحة، بالإضافة إلى شركات الطيران خاصة أنها تعتبر بوابة السودان للخارج".

وأجرى وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المرزوقي، ووفده، مباحثات مع مسؤول في القطاع الاقتصادي، أبرزهم وزير المالية ووزير التجارة والصناعة السودانيين.

وقد اختتمت المباحثات السودانية الإماراتية اليوم الجمعة، بالخرطوم التي استمرت خلال اليومين الماضيين الذي أوصى بضرورة تطوير الاقتصاد السوداني وتشجيع الاستثمار في كافة المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.

إلى جانب، العمل في البنى التحتية كالموانئ البحرية والكهرباء والسكك الحديد على أسس تجارية عن طريق الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة للنهوض بها وفق منظومة متطورة تتفق مع المتطلبات القياسية العالمية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

كما اتفق الجانبان على تفعيل مجلس الأعمال المشترك والدخول في مشاريع مشتركة في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة التحويلية والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والنقل مع تذليل كافة العقبات.