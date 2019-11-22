القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لـ"داعش" في الرمادي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في مدينة الرمادي.

وذكرت المديرية في بيان تلقى موقع "السومرية نيوز" نسخة منه، أن "مفارز شعبة الاسنخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 38 القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الطاش بالرمادي- الانبار".

وأضافت أن "الإرهابي مسؤول عن الدعم اللوجستي لداعش في الرمادي، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.