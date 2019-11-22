ماذا قال رئيس مجلس الأمة الكويتي بحضور محمد بن سلمان

حضر رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، فعاليات سباق "فورميلا إي"، التي أقيمت اليوم الجمعة بالدرعية في العاصمة السعودية، الرياض.

وقال الغانم إنه تشرف بتلبية دعوة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لحضور فعاليات السباق، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وتابع الغانم "إن المملكة من حدث إلى حدث ومن فعالية إلى فعالية، تمضي قدما في تحقيق النجاحات وخوض التحديات، وتجسد على الأرض اليوم ما كان مستحيلا بالأمس في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية".

صورة / سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في افتتاح سباق الفورميلا E والفعاليات المصاحبة له. pic.twitter.com/1iQ5FXxCsi — المجلس (@Almajlliss) November 22, 2019

وحضر محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اليوم الجمعة، سباق "الفورمولا إي" الذي يقام على ميدان "حلبة الدرعية" وتنظمه هيئة الرياضة السعودية للمرة الثانية على التوالي.

كما حضرها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ عبد الله بن ناصر الصباح، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، الشيخ فهد بن ناصر الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وآخرين.

وتستضيف السعودية اليوم الجولة الأولى من الموسم السادس لبطولة العالم "للفورمولا إي" الكهربائية، وتقام المنافسات على مدار يومين على حلبة الدرعية بالعاصمة الرياض، حيث يشهد الموسم الجديد مشاركة 12 فريقا.